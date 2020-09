Hunderte Flüchtlinge kommen aus Lesbos auf Festland

Rund 20 Tage nach der vollständigen Zerstörung der Registrierlagers von Moria auf der Insel Lesbos durch einen Brand können am Montag mehr als 700 Migranten die Insel Lesbos verlassen. Es seien anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) Montagfrüh. Sie sollen an Bord der Fähre „Nissos Chios“ am Montagabend nach Piräus gebracht werden und dann auf dem Festland untergebracht werden.