Jedem Camper sein Mobil: Wohnmobile boomen in der Krise

Unabhängigkeit, Naturnähe, wenig Kontakt zu anderen. Das sind drei Argumente, die der an sich schon boomenden Wohnmobilbranche in Corona-Zeiten zu großem Aufschwung verholfen haben. Im heurigen August wurden in Österreich um 84 Prozent mehr Wohnmobile zuge­lassen als im Vorjahresmonat. Das sind 279 Wohnmobile.

Finanziell attraktiv ist es natürlich, einen Wagen zu wählen, der das ganze Jahr über im Einsatz sein kann. Einer von vielen Gründen, warum der VW-Minibus, heute Van genannt, seit Jahrzehnten so populär ist. Er ist der ideale Untersatz für Singles und Pärchen, die die Welt erobern wollen. Aber auch Autohersteller wie Ford, Citroën oder Mercedes spielen in der Kategorie mit. Unternehmen wie Pössl, Westfalia oder Reimo bieten den Ausbau der Campingwohneinheit an. An Varianten fehlt es also nicht.