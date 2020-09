Kämpfe um Berg-Karabach gehen weiter

Trotz internationaler Appelle zur Zurückhaltung gehen die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um die umstrittene Region Berg-Karabach weiter. Beiden Seiten beschossen sich nach Angaben ihrer Verteidigungsministerien auch in der Nacht auf Montag mit schwerem Artilleriefeuer. Aserbaidschan ordnete eine Teil-Mobilmachung der Bevölkerung an, Armenien hatte dies für alle männlichen Bürger schon am Sonntag getan. Zudem haben beide Länder das Kriegsrecht verhängt.

China forderte beide Seiten zum Dialog auf. Russland und die EU hatten die Konfliktparteien bereits am Sonntag dazu aufgerufen, die Waffen ruhen zu lassen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte eine diplomatische Lösung in dem Konflikt ein. Auch die US-Regierung nahm nach eigenen Angaben zu beiden Seiten Kontakt auf und forderte die Konfliktparteien dazu auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen. Der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien, James Gilmore, drängte beide Seiten außerdem dazu, sich auf ihre Positionen vor der Eskalation vom Sonntag zurückzuziehen. Im Rahmen der Minsk Gruppe, angeführt von Russland, den USA und Frankreich, vermittelt die OSZE seit den frühen 90er Jahren im Karabach-Konflikt.