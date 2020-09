"Alles fließt" von BAP: Sisyphus rollt den nächsten Stein bergwärts

Wolfgang Niedecken am Rhein bei Köln. An seiner Heimatstadt hält er fest, in Wort und Dialektgesang.

Innsbruck – In den 80ern des vorigen Jahrhunderts tauchte in der Musikszene plötzlich eine neue Fremdsprache auf: Kölsch, der Dialekt der Rheinmetropole Köln. Selbst für Tiroler, in sprachlichen Unschärfen ja durchaus versiert, war das ein kaum verständliches Kauderwelsch, weit weg von dem, was landläufig als Deutsch galt. Doch der aus Köln stammende Sänger und Aushilfsgitarrist Wolfgang Niedecken und seine Band BAP husteten auf eine möglichst große Marktverträglichkeit. Sie verfassten ihre Rocksongs auf Kölsch – und wurden trotzdem zu einem der erfolgreichsten Acts aus deutschen Landen.