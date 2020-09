Prutzer Gemeindezentrum erstrahlt in neuem Glanz

Prutz – Gestern saß Bürgermeister Heinz Kofler bereits wieder an seinem alten Schreibtisch. Die Übersiedelung habe so weit gut geklappt, betont er, nur die alte Ruhe ist noch nicht wieder eingezogen. „Wir sind hier mitten in der Baustelle in Vollbetrieb gegangen“, scherzte der Prutzer Dorfchef am Telefon, während draußen noch die alten Türstöcke abgeschliffen wurden.