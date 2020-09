Contact-Tracing in Corona-Pandemie: Tiroler punkten mit digitaler Gästekartei

Viele Gäste aus Deutschland und der Schweiz sind das Prozedere bereits aus ihren Heimatländern gewohnt: Am Restaurant-Eingang oder am Tisch muss man sich in eine Liste mit Namen und Kontaktdaten eintragen. Im Erkrankungsfall können so Personen im Wirkungsbereich der Infizierten schnell ausfindig gemacht und benachrichtigt werden.