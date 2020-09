Innsbruck – Die Neue Heimat Tirol ist bereit für den nächsten Streich in Pradl. In mehreren Bauabschnitten wurden bzw. werden die alten Südtiroler Siedlungen in Pradl-Ost erneuert. Im Endausbau bis zum Jahr 2025 sollen 500 neue Wohnungen geschaffen werden. Die ersten Bauabschnitte konnten bereits 2016 bzw. 2019 fertiggestellt werden. Für die dritte und vierte Stufe ist nun der Architektenwettbewerb geschlagen. Vorgesehen sind 185 neue Wohnungen, aufgeteilt auf vier Baukörper mit bis zu fünf Geschoßen. Das Investitionsvolumen liegt bei 25 Millionen Euro.