Zwei Menschen bewusstlos vor Lokal in Innsbruck: Hoffen auf Gerichtsmedizin

Wie berichtet, haben die 55-jährige Kellnerin und ein Gast (56) am Freitagabend bei einer Rauchpause vor dem Pradler Lokal plötzlich das Bewusstsein verloren. Der Zustand der beiden war so kritisch, dass sie auf die Intensivstation der Klinik verlegt werden mussten. Die Kellnerin wurde sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt und befand sich am Montag noch immer im Krankenhaus.