Gastro-Listen zum Contact Tracing: Start in Wien erfolgt, Tirol prüft

In Wien müssen sich Lokalgäste in Listen eintragen, die vier Wochen aufbewahrt werden. Die Verordnung gilt bis Ende des Jahres.

Wien, Innsbruck – Seit gestern müssen alle, die in Wien ein Lokal oder Restaurant besuchen, ein Formular ausfüllen und damit ihren Namen und die Kontaktdaten hinterlassen. Diese Maßnahme soll den Behörden bei einem Corona-Infektionsfall die Kontaktrückverfolgung erleichtern. Auch in Tirol gibt es Forderungen nach einer Gastronomie-Registrierung. Noch werde eine entsprechende Verordnung „geprüft“, heißt es im Büro von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Eine Registrierungspflicht für Gäste in der Gastronomie fordert Mario Gerber, Obmann der Sparte Tourismus der Tiroler Wirtschaftskammer, die TT berichtete. „Das bringt Sicherheit für Gäste, aber auch für die Einheimischen. Das ist ein wichtiger Schritt“, sagt der ÖVP-Politiker. Eine Verordnung, wie sie die Bundeshauptstadt erlassen hat, müsse jedoch erst geprüft werden, betont Gerber. Noch prüfen Verfassungsexperten, ob eine Verpflichtung zum Mitmachen für Wirte und für Gäste rechtlich überhaupt möglich sei. Gleichzeitig werden Systeme zur analogen – besonders ältere Kunden hätten oft kein Handy, so Gerber – sowie digitalen Registrierung geprüft, die ein schnelles Abrufen der Gäste-Daten sowie Datensicherheit garantiert. Doch auch die Gastronomen hätten die Notwendigkeit der Gäste-Registrierung erkannt, betont der Standesvertreter: „Denn was ist die Alternative?“