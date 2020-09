Reutte, Ulm – Bei Plansee ist die Hacke am Baum, wie der Volksmund sagen würde. Eine Feier in der türkischen Community Reuttes führt zu einer in der über 100-jährigen Geschichte des Außerferner Industriebetriebes wohl einmaligen Maßnahme. Gleich 70 Mitarbeitern blieb gestern der Zutritt verwehrt. Sie alle müssen heute einen Corona-Test über sich ergehen lassen. Der Grund: Sie nahmen an einer Hochzeitsfeier mit über 300 Personen teil.