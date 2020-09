Mike Kelley, Sherrie Levine, Damien Hirst: Hochkaräter der „Rafael und Teresa Jablonka Stiftung“ werden ab Freitag in Wien gezeigt. Für sein „Ferienhaus T.“ in Mösern, in dem das Gespräch stattfand, könnte sich der gebürtige Pole eine Nutzung durch Kunstschaffende vorstellen.Foto:

© Rachlé