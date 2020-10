Seit 2018 wurden acht von neun Landtagen (einzig Oberösterreich steht noch aus) neu gewählt. Und in allen diesen acht Bundesländern wurden die jeweiligen – fünf von der ÖVP und drei von der SPÖ – Landesfürsten bzw. die Landesfürstin (Johanna Mikl-Leitner in Niederös­terreich) weiter gestärkt, in den meisten Fällen sogar mit deutlichen Zugewinnen.