Thiem meistert schwierige Auftakthürde in Paris mühelos

US-Open-Sieger Dominic Thiem ist am Montag mit einer starken Leistung in die French Open in Paris gestartet. Der 27-jährige Weltranglisten-Dritte machte Marin Cilic nach 2:05 Stunden beim 6:4,6:3,6:3 keine Geschenke, der 32-jährige Kroate verlor auch das vierte Duell mit dem Österreicher. Thiem trifft in der zweiten Runde am Mittwoch auf den US-Qualifikanten Jack Sock. Ebenfalls souverän präsentierte sich Rafael Nadal, auch er ist eine Runde weiter. Barbara Haas schied aus.