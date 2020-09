„Schlossklänge“ Grafenegg eröffnen Programm mit Prokofjew

Mit Sergej Prokofjews erstem Violinkonzert werden am Samstag die „Schlossklänge“ in Grafenegg eröffnet. In der 13. Saison des Zyklus stehen bis Silvester sieben Konzerte an sechs Tagen im Auditorium auf dem Programm, das aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus adaptiert werden musste. Neben Prokofjew wird bei der Auftaktveranstaltung passend zum Beethoven-Jahr auch die erste Symphonie des Komponisten zu hören sein.