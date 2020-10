Tierarzthelferin als Beruf: Anlaufstelle für tierische Patienten

Natters – Wenn Marija Lescesen abends als Letzte die Lichter in der Praxis ausmacht, macht sie das mit einem guten Gefühl. „Es ist so schön zu wissen, dass man heute wieder vielen Tieren geholfen hat“, erklärt die 21-Jährige mit leuchtenden Augen. Die tierliebe Neustifterin hat im April den zweisemestrigen Wifi-Lehrgang „Tierarzthelfer“ abgeschlossen. Die Kurz-Ausbildung findet an den Wochenenden statt. Am Ende des Kurses steht eine kommissionelle Prüfung. In Lescesens Fall erfolgte die Prüfung aufgrund der Covid-19-Situation online. Zu den Voraussetzungen des Wifi-Kurses zählt eine abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise kaufmännisch. Seit 2018 gibt es außerdem den Lehrberuf „Tierärztliche Ordinationsassistenz“. Er soll den Beruf der Tierarzthelfer speziell im Kleintierbereich aufwerten und attraktiver machen. Lescesen ist mit ihrer Kurzausbildung zufrieden, bei ihr wurde aus dem Volontariat in der Tierarztpraxis Theurl in Natters sogar gleich eine Anstellung.