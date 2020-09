Innsbruck, Wien – Stellen Sie sich vor, auf Österreichs Straßen würden 100.000 Autos ohne Versicherung unterwegs sein, noch dazu hätten die 100.000 Lenker dieser Autos keinen Führerschein. Wer bekommt bei so einem Gedanken kein ungutes Gefühl? Nun wird geschätzt, dass es in Österreich mittlerweile 100.000 Drohnen gibt. Sieht man sich die Zahlen an, wie viele von der heimischen Flugsicherung Austro Control bewilligt wurden, könnte einem, wenn man das leise Surren der Rotoren über seinem Kopf hört, Angst und Bange werden. Bei der Austro Control wurden 2015 etwas weniger als 600 Ansuchen um Bewilligung eingebracht, inzwischen sind es jährlich mehr als 2000. Doch auf die 100.000 Bewilligungen fehlt noch ein gutes Stück.