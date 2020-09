Imster Fastenkrippe bekommt eine neue Heimat

Die detailreiche Imster Fastenkrippe wurde bislang in der Johanneskirche gezeigt. Nun wechselt man in warme und sichere Räume nebenan.

Imst, Tarrenz, Wildermieming – In Wildermieming errichteten die Krippenfreunde im Jahr 1986 in „Waidig“, am Wegesrand nach Telfs, ein großes Wegkreuz. Doch der Zahn der Zeit machte selbst vor dem Gekreuzigten keinen Halt. Erwin Auer von der Wildermieminger Krippenakademie sah sich nach 34 Jahren zum Handeln gezwungen. Der bekannte Künstler Wernfried Poschusta von der befreundeten Krippenakademie Imst-Tarrenz nahm die notwendige Restaurierung inklusive Vergoldung in Angriff.