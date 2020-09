Neue türkise Plakate für Wien-Wahl mit rotem Fleck

Die neuen Plakate der türkisen ÖVP leuchten teilweise rot: Unter dem Motto „Mehr Türkis für Wien.“ sollen die Unterschiede zur Bürgermeister-Partei klargemacht werden, so wirft man der SPÖ „Stillstand statt Leistung“ vor. Auch Bundesparteichef und Kanzler Sebastian Kurz ist wieder an der Seite von Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel zu sehen, wie sich bei der Plakatpräsentation am Dienstag zeigte.

Das Bild von Blümel und Kurz, der in Wien freilich nicht kandidiert, ist bereits bekannt, neu ist der Text „Jetzt. Für Wien.“. Man sei in der Bundespolitik mit Kurz an der Spitze viele Probleme angegangen, die auch in Wien Thema seien, erklärte Blümel das Plakat. Auf einem weiteren Sujet wird Blümel allein mit den Worten „Unser Weg für Wien. Sicherheit, Integration, Wirtschaften, Leistung.“ gezeigt.

Angriffig zeigte sich Blümel vor allem Richtung Rot: „Die SPÖ-Absolute ist in Reichweite“, warnte er. Die ÖVP wolle nicht, dass der „Weg so weitergeht“. Die SPÖ habe keinen Plan bei Sicherheit und Integration und stehe für „Verschwenden statt Wirtschaften“, ist dem rot-türkisen Sujet zu entnehmen. „Jede Stimme zählt, umso mehr, als für die SPÖ die absolute Mehrheit in Reichweite ist“, versuchte auch ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner zu mobilisieren. Sie rief dazu auf, unbedingt vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, und sei es auf dem Weg der Briefwahl.

Eine Absolute für die Roten zeichnet sich derzeit allerdings - glaubt man den Umfragen - nicht ab. Auch der für die ÖVP tätige Meinungsforscher Franz Sommer hielt es zuletzt für unwahrscheinlich, dass die SPÖ die absolute Mandatsmehrheit erreichen könnte. Er schätzte die Roten auf 43 bis 44 Prozent. In der ÖVP, die 2015 auf den historischen Tiefstand von 9,2 Prozent abgestürzt war, ist man seit Wochen bemüht, die Erwartungen gering zu halten und spricht lieber von gut 15 als in anderen Umfragen ausgewiesenen 19 bis 20 Prozent.