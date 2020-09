Fehlende Perspektiven: Österreichs Jugend sieht schwarz

Alarmierend sind die Ergebnisse einer von Österreichs Kinder- und Jugendanwaltschaften in Auftrag gegebenen Erhebung zur Gewalterfahrung von Kindern und Jugendlichen. Neben Gewalt in Familien und unter Gleichaltrigen rückt sie besonders jene in den Schulen in den Fokus – 36 Prozent der Befragten haben dort bereits physische oder psychische Gewalt erlebt.