EU-Kommission: Bald keine Grenzen mehr für Covid-Apps

Wien, Brüssel – Mehrere Länder in Europa setzen auf Corona-Warn-Apps – so auch Österreich. Hierzulande gibt es die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes bereits seit März. Doch die Funktionalität der Programme hat Grenzen – nicht nur im sprichwörtlichen Sinn. Wer an Covid erkrankt, kann via App seine Kontakte warnen. Wenn die an Covid erkrankte Person aber gerade aus dem Urlaub – etwa aus Deutschland – zurückgekehrt ist, können die Kontakte dort nicht gewarnt werden, weil die Corona-Apps aus Österreich und Deutschland nicht miteinander „sprechen“ können. Das soll sich nun ändern.