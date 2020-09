Landesregierung und Tilg auf dem Prüfstand: Ischgl-Sitzung als heiße Kartoffel

Innsbruck – Mit der Ankündigung, den Bericht zum Corona-Krisenmanagement in Tirol noch vor dem Oktober-Landtag am 12. Oktober zu präsentieren, hat Kommissionsvorsitzender Ronald Rohrer bereits eine politische Debatte in Tirol angestoßen. Es geht um den Termin für die Sondersitzung des Landtags, hinter den Kulissen aber auch um die schwarz-grüne Landesregierung. Schließlich steht sie im Allgemeinen und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) im Besonderen auf dem Corona-Prüfstand.