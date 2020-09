Endstation für Kriminaltouristen am Landesgericht in Innsbruck

Innsbruck – Zijad zählt in der Schweiz mittlerweile zu den unerwünschten Personen. Wurde der in Kroatien lebende Bosnier nach diversen Vermögensdelikten im Kanton Thurgau dort nicht nur mit einem Jahr Haft, sondern auch mit zehnjährigem Aufenthaltsverbot bei den Eidgenossen belegt. Zeitnah befand sich der 43-Jährige jedoch auch auf „Besuch“ in Österreich. Gleich mehrmals, wie DNA-Spuren und Videoaufnahmen von Tatorten belegen. So brach der Bosnier mit Komplizen schon im Jahr 2016 ein Fahrzeug der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) auf und stahl daraus Elektrogeräte im Wert von knapp 7000 Euro. Zwei Jahre später kam es in Hermagor zu einer Einbruchserie.