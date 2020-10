30 Jahre Wiedervereinigung: „Pandemie ähnelt DDR-Leben“

Die Feierlichkeiten zum Wiedervereinigungsgeburtstag fallen heuer leise aus. Im Bild eine der Installationen in Potsdam. © imago images/Andreas Gora

Von Gabriele Starck

Berlin, Potsdam – Das Feiern zum 30. Geburtstag der deutschen Wiedervereinigung muss verhalten ausfallen. Am Gottesdienst und dem anschließenden Festakt in Potsdam darf nur jeweils ein Fünftel der ursprünglich vorgesehenen Gäste teilnehmen – des Coronavirus wegen. Aber Kanzlerin Angela Merkel fühlt sich durch die Pandemie ohnehin an ihre Kindheit und Jugend in der DDR erinnert.

So habe die Politik im März sehr stark in die Freiheitsrechte der Menschen eingreifen müssen. „Das waren gravierende Einschränkungen“, sagte Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Andererseits hätten die Menschen in der DDR „gelernt zu improvisieren, und wir haben uns angesichts vieler Mängel immer gut organisiert. Das sind Fähigkeiten, die einem auch heute helfen.“

Merkel sieht „große Fortschritte bei der Angleichung des Lebensstandards“ in Ost und West. Der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer (CDU) sehen die deutsche Einheit sogar als vollendet an – in den Köpfen und materiell. Wir können uns jetzt gemeinsamen Zukunftsaufgaben widmen“, sagte Kretschmer in einem gemeinsamen Interview für mehrere Zeitungen. Der Grüne Kretschmann meint gar: „Wir haben kein Ost-West-Thema mehr.“

Mit dieser Ansicht sind die beiden Länderchefs allerdings in der Minderheit. Denn noch immer wird die „Deutsche Einheit“ von der Mehrheit der Bundesbürger als Baustelle wahrgenommen. Knapp zwei Drittel halten das Zusammenwachsen von Ost und West keineswegs für abgeschlossen, wie eine YouGov-Umfrage im Auftrag der dpa ergab. Dazu sei der Unterschied der Lebensverhältnisse noch zu groß. Im Gebiet der ehemaligen DDR sagen das sogar 83 Prozent.

Auch wünscht die große Mehrheit, sich weiterhin mit der DDR auseinanderzusetzen. 83 Prozent sind dafür, sich in öffentlichen Diskussionen oder im Schulunterricht mit der Vergangenheit zu beschäftigen, wie eine Forsa-Studie im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ergab. Auch bei Forsa sind vor allem die Menschen in Ostdeutschland der Ansicht (73 Prozent), dass das Trennende noch überwiegt.

Laut jüngstem Einheitsbericht sieht etwa die Hälfte der Deutschen zwischen Ost und West immer noch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Fast gleich viele sehen das allerdings auch zwischen Nord und Süd so.