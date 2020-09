Spaniens Rechtspopulisten wollen Sánchez stürzen

Die rechtspopulistische Partei Vox hat in Spanien einen Misstrauensantrag gegen die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Pedro Sánchez gestellt. „Derzeit haben wir die schlechtestmögliche Regierung zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt“, sagte Partei-Sprecher Iván Espinosa de los Monteros am Dienstag im Parlament in Madrid.