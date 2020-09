Russischer Gulag-Forscher zu 13 Jahren Straflager verurteilt

Der für seine Forschungen zu den Verbrechen während der Stalin-Zeit bekannte russische Historiker Juri Dmitrijew ist in einem umstrittenen Prozess wegen sexuellen Missbrauchs zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. „Dmitrijew ist für schuldig befunden worden“, erklärte das zuständige Berufungsgericht am Dienstag in der Teilrepublik Karelien. Die Strafe seien „13 Jahre Haft in einer Strafkolonie“.