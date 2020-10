Justiz beginnt mit Einvernahmen zu Ischgl, Rohrer informiert Landtag

Innsbruck — Nach Anzeigen des Verbraucherschutzvereins gerieten das Tiroler Corona-Krisenmanagement und die Ansteckungen von ausländischen Touristen u. a. in Ischgl, St. Anton oder Sölden ins Visier der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Bereits seit Ende Mai wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren durchgeführt. Auf Anordnung der Justiz wurden auch Unterlagen und Daten bei der Landessanitätsdirektion in Innsbruck sowie in den Bezirkshauptmannschaften in Landeck und Imst sichergestellt und durchleuchtet. Außerdem hat die Anklagebehörde die umfangreichen Befragungsprotokolle der unabhängigen Expertenkommission des Landes unter Ronald Rohrer gesichtet. Insgesamt handelt es sich um 10.000 Seiten Beweismaterial.