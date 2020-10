Crankworx in Innsbruck: Föhnwetter wirbelt durch das Programm

Am Donnerstag macht der Dual-Slalom-Bewerb den Auftakt beim Crankworx in Innsbruck.

Innsbruck – Im Vorfeld des am heuigen Donnerstag beginnenden Crankworx-Festivals hatte Organisator Georg Spazier ein ums andere Mal beim Blick auf unsichere Prognosen augenzwinkernd angemerkt: „Das Wetter ist unser Freund.“ Nun, am Tag eins des großen Mountainbike-Spektakels in und um Innsbruck, ist der Status dieser Freundschaft etwas komplizierter.