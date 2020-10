Gemeinsame Obsorge mit „Wenn und Aber“

In guten Zeiten ist die gemeinsame Obsorge kein Thema – in schlechten aber schon.

Auch wenn es nach Scheidungen mittlerweile Standard ist, dass es eine gemeinsame Obsorge gibt, sei es in der Praxis keinesfalls so, dass diese fix bestehen müsste. Aus seiner langjährigen Praxis und vielen Hunderten Gesprächen mit Männern weiß Christandl, dass in strittigen Fällen viele die gemeinsame Obsorge verlieren. Er kennt die Seite der Männer, bekommt aber auch vereinzelt Anrufe von Frauen. „Gewalt­opfern empfehlen wir, sich an das zuständige Bezirksgericht zu wenden und eine Änderung der Obsorge und begleitete Besuchskontakte zu beantragen. Gerade, wenn Frauen Sorge um Kinder und Angst haben, wenn sie diese den Männern mitgeben, dann ist es die Pflicht der Frauen, die Kinder nicht mitzugeben. Da geht es um Kinderschutz“, sagt Christandl.