„Der Nikolaus kommt, wenn es sein muss, halt mit Maske“

Innsbruck – Abgesagt! Das ist dieser Tage wohl das am häufigsten veröffentlichte Wort im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Auch die Innsbrucker Alpentuifl haben bekannt gegeben, dass ihr Umzug gestrichen ist. Auch am Christkindlmarkt in St. Nikolaus werden die Männer mit den kunstvollen Masken nicht auftreten, denn „wir können das nicht im kleinen Stil machen, sobald wir dort sind, kommen Hunderte Menschen“, sagt Obmann Michel Hilweg. Schweren Herzens hat man daher entschieden, alle öffentlichen Auftritte abzusagen.