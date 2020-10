Dominic Thiem holt alle ins Team

© Vanessa Rachlé / TT

Zeit für ein Interview hat Philipp Waltle gerade nicht: „Ich bin spät dran, muss daher sofort zum Training. Wir können später reden“, meint der Bub mit einem Lachen. Mit zwei hohen Sprüngen in die Luft verabschiedet sich der Achtjährige auf den Tennisplatz des Sparkassen Tennisclub West. Dort wartet Trainer Jürgen Hager schon. Nach kurzem Aufwärmen geht es gleich los. „Das musst du gewohnt sein, wenn die Presse da ist, jetzt hau zwei gute Bälle rüber wie sonst auch“, ruft der Mentor seinem Schützling zu.

Daraufhin zeigt die Nachwuchshoffnung, was sie schon gelernt hat. Es ist ein langer Ballwechsel, Trainer und Schüler haben sich nichts zu schenken. „Der ist schwer. Super! Gut! Bravo! Jetzt kommt noch ein kurzer Ball“, lobt Hager. Waltle eilt zum Netz und macht den Punkt. Sichtlich stolz geht der Bub zurück zur Grundlinie. „Er ist ein Juwel, wenn der so weitermacht, hat er gute Chancen, weit zu kommen“, so Hager.

Der 51-Jährige sieht dies sofort. Immerhin war er einst selber Profispieler und ist seit über 20 Jahren Trainer. Dabei war u. a. Nationalcoach und hat Jürgen Melzer, Österreichs ehemalige Nummer eins, auf der Tour begleitet.

Der Trainer ist ein Zugpferd

Stunden bei Hager sind sehr begehrt. Peter Kieslinger aus Aldrans wartet schon auf seine Einheit. Zum Aufwärmen spielt sich der 14-Jährige auf der Tenniswand ein – wie einst Thomas Muster, der in den 90er Jahren für einen Tennis-Hype in Österreich sorgte. In der Österreichischen Tennisnachwuchsrangliste ist der Sport-Borg-Schüler nach eigener Auskunft schon auf Rang 25. „Da geht noch mehr“, ist für ihn klar. Erste Erfahrungen sammelte der Aldranser bereits mit fünf Jahren am Tennisplatz, dann hat er ein paar Jahre ausgesetzt. „Seit ich zehn Jahre alt bin, spiele ich wieder“, erzählt er. Dass er wegen des Dominic-Thiem-Booms angefangen hat zu spielen, dementiert er. Aufgrund der Erfolge des Niederösterreichers in den vergangenen Jahren und vor allem aktuell sehen Experten dies als Mitgrund für den Tennis-Hype hierzulande. „Mein Papa spielt sehr viel, daher habe ich auch wieder angefangen.“ Zudem ist er ein Fan des Schweizers Stan Wawrinka.

Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Denn abgesehen von Peter Kieslinger kann Michael Höller, Geschäftsführer des Sparkassen Tennisclub West, gerade im Jugendbereich den Thiem-Hype erkennen. „Den Tennis-Boom gibt es immer wieder. Dominic Thiem ist sicher ein Mitgrund. Einzig die jungen Mädchen lassen aktuell ein bisschen aus“, erklärt Höller. Auch der Gewinn von Hager als Coach hat sich für den Verein beim Flughafen positiv ausgewirkt. „Durch ihn kamen viele Schüler zu uns“, ist Höller zufrieden. Über den größten Zuwachs freute sich der Verein vor vier Jahren, wie Höller erklärt: „Seither bewegen wir uns bei um die 230 Mitglieder. Auch heuer ist ein gutes Jahr“, so Höller. In Tirol zählten die Vereine Ende 2019 18.026 Mitglieder, das sind um 1086 mehr als zehn Jahre zuvor. Hobbyspieler sind dabei ausgenommen. Für Höller ist klar, warum Tennis so beliebt ist: „Man ist an der frischen Luft und hat Bewegung. Zudem gibt es keine Altersgrenze.“

Im Oberland beim Tennisverein Pfaffenhofen schießen die Mitgliederzahlen schon seit Jahren in die Höhe, vor allem im heurigen Corona-Jahr ist das Spiel mit der Filzkugel gefragt. „Durch Thiem ist der Sport präsenter. Zudem hat durch Corona das Vereinsleben an Stellenwert gewonnen. Es haben viele Tennisspielen angefangen. Da es kein Kontaktsport ist, war es eine der ersten Sportarten, die man nach dem Lockdown wieder ausüben durfte“, ist für Obmann Willi Lengauer klar.

So hat z. B. auch Fabian Trenkwalder wieder angefangen. „Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr Tennis gespielt. Seit dem 1. Mai stehe ich regelmäßig am Platz und starte voll durch. Ich bin richtig fanatisch, zwei- bis dreimal spiele ich aktuell pro Woche“, so der Oberhofner. Nach seinem Comeback hat der Obmann ihn sofort für die Meisterschaft angemeldet. Das Training mit Klaus Piffer hat den 38-Jährigen beflügelt. „Bei der letzten Runde musste ich dann spielen. Das Spiel habe ich gewonnen, das hätte ich mir nicht gedacht.“

Aber auch viele Anfänger quer durch alle Altersklassen wurden gewonnen. So haben sich z. B. zahlreiche Fußballspieler aus dem Umkreis heuer für den etwas kleineren Spielball entschieden. „Vor zwölf Jahren hatten wir noch knapp 60 Mitglieder. Nun sind wir bei fast 150. Das geht sich genau richtig aus für unsere drei Plätze“, ist Lengauer zufrieden.

Besonders stolz ist Lengauer über den starken Zuwachs bei den Damen. „Unser Verein war sehr männerlas­tig. Nun sind wir ausgeglichen, das ist wichtig für einen Verein“, so der Obmann. Mit der Initiative „Talente 2.0“ hat der Club dies vergangenen Herbst forciert. „Zumeist haben die Frauen die Kinder hergebracht und immer zugeschaut. Dann kam die Idee, dass sie selbst auch mal spielen könnten“, erzählt Lengauer. Mit dem Mitgliedsbeitrag kam der Verein ihnen entgegen, zudem gab es Trainerstunden zum Start. Nun sind einmal pro Woche Plätze für die „Talente 2.0“ reserviert. Wer Zeit hat, kommt vorbei.

Die Motivation und Begeisterung ist enorm. Trotz kalter Temperaturen und leichtem Regen – der Platz war freilich bespielbar – haben sich Jasmin Wieland, Maria Madl, Regina Föger und Franziska Suitner zu einem Doppel verabredet. „Wir haben mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe mit 20 Anfängerinnen. Es ist eine tolle Sportart, dabei kann man super abschalten. Der Verein ist uns wirklich entgegengekommen“, ist für Regina Föger klar. Jasmin Wieland freut, dass sie nun mit ihrer Familie auf dem Platz stehen kann: „Nun kann ich auch mitspielen, das ist schon super.“

Ein „Tschätterle“ gehört dazu

Neben dem Spaß auf dem roten Sand ist auch der soziale Aspekt ein Mitgrund, wie Madl betont: „Man trifft hier so viele Gleichgesinnte. Danach hat man auch noch Spaß, bei einem ,Tschätterle‘ (kleiner Sommerspritzer, Anm.).“ Suitner und Föger haben sich beispielsweise erst an diesem Tag am Platz kennen gelernt. „Mich hat Tennis immer schon interessiert. Vor sieben Wochen habe ich es dann erstmals mit Klaus (Trainer, Anm.) probiert“, berichtet Suitner ihre Beweggründe. Die anderen Damen sind sich einig: „Du spielst schon super.“

Der Thiem-Effekt ist eher beim Nachwuchs ein Thema, wie Wieland meint: „Die Kinder bekommen schon mit, wie viel Preisgeld es da zu gewinnen gibt. Meine Tochter hat schon gesagt, dass sie einmal reich wird.“ Schon ist die kurze Verschnaufpause vorbei und es wird wieder um jeden Punkt gekämpft.

Coach Klaus Piffer schaut dem Quartett gespannt zu. Ihn freut, dass immer mehr Leute zum Tennisschläger greifen. „Toll, dass wir es geschafft haben, über die Kinder auch die Eltern zum Tennis zu bringen. Es ist ein super Familiensport.“