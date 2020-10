Dominic Thiem holt alle ins Team: Superstar sorgt für Tennis-Boom

Zeit für ein Interview hat Philipp Waltle gerade nicht: „Ich bin spät dran, muss daher sofort zum Training. Wir können später reden“, meint der Bub mit einem Lachen. Mit zwei hohen Sprüngen in die Luft verabschiedet sich der Achtjährige auf den Tennisplatz des Sparkassen Tennisclub West. Dort wartet Trainer Jürgen Hager schon. Nach kurzem Aufwärmen geht es gleich los. „Das musst du gewohnt sein, wenn die Presse da ist, jetzt hau zwei gute Bälle rüber wie sonst auch“, ruft der Mentor seinem Schützling zu.

Daraufhin zeigt die Nachwuchshoffnung, was sie schon gelernt hat. Es ist ein langer Ballwechsel, Trainer und Schüler haben sich nichts zu schenken. „Der ist schwer. Super! Gut! Bravo! Jetzt kommt noch ein kurzer Ball“, lobt Hager. Waltle eilt zum Netz und macht den Punkt. Sichtlich stolz geht der Bub zurück zur Grundlinie. „Er ist ein Juwel, wenn der so weitermacht, hat er gute Chancen, weit zu kommen“, so Hager.