Forderung nach Tempo 80 auf der Autobahn stößt in Kufstein auf Skepsis

Kufstein – Bereits der Kufsteiner Heimatverein hat vor Jahren Tempo 80 auf der Inntalautobahn zwischen Kufstein Süd und der Staatsgrenze gefordert – und wurde von Stadtrat Stefan Hohenauer (Parteifreie) dabei unterstützt. „Ich bin aber mit dem Antrag im Ausschuss untergegangen“, erzählt Hohenauer bedauernd. Dem Heimatverein Kufstein ging es damals in erster Linie um die Luftqualität. Hohenauer will jetzt auch noch stärker den Lärmschutz in den Mittelpunkt stellen. Der ist in Kufstein schon länger ein Thema. Wie berichtet, investiert die Asfinag an die acht Millionen Euro in Ebbs und Kufstein entlang der Autobahn. Aber nicht überall stoßen die Maßnahmen auf ungeteilte Zustimmung. Plötzlich, so die Anrainer, „sei es lauter geworden“. Die Asfinag hatte damals auch damit argumentiert, dass die Arbeiten ja noch nicht fertig seien.