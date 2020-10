Walter Peer wird neuer Tirol-Chef der Wiener Städtischen

Innsbruck – Führungswechsel bei der Wiener Städtischen Versicherung in Tirol: Mit Jahresende geht Ida Wander in Pension – und übergibt mit 1. Jänner an den früheren Innsbrucker SPÖ-Stadtrat Walter Peer, der zuletzt mit seiner Firma Communalp Gemeinden in verschiedenen Fragen beraten hat.

Wander war 1973 in den Städtische-Konzern (bei der Tochter Donau) eingetreten – und hatte dort in den 1990er-Jahren als Betriebsratschefin den damaligen Generaldirektor, Siegfried Sellitsch, wegen einer massiven Provisionskürzung für die Mitarbeiter geklagt. Mit teilweisem Erfolg in der Sache und ohne Schaden für die weitere Karriere: 1997 wurde sie Österreichs erste Landesdirektorin. „Ida Wander war mit viel Einsatz und Leidenschaft seither die treibende Kraft für unsere erfolgreiche Entwicklung“, streut Städtische-Generaldirektor Robert Lasshofer Rosen. Das Prämienvolumen sei seither verdreifacht worden, der Marktanteil stieg auf 14,5 Prozent, die Zahl der Kunden auf 160.000. Man sei auf Platz zwei in Tirol vorgestoßen und Erster in der Lebensversicherung.