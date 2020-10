„Equal Pay Day" im Bezirk Reutte: Frauen verlieren 13.657 Euro

Reutte – Der Equal Pay Day – also jener Tag, ab dem Frauen bis Jahresende sozusagen „gratis“ arbeiten – fällt im Bezirk Reutte heuer auf den 23. September. Zum Vergleich: In Tirol ist es der 12. Oktober, österreichweit der 22. Oktober.

„Beschäftigte in Gesundheitsberufen, im Handel, der Reinigung, der Kinder- und 24-Stunden-Betreuung oder bei Lieferdiensten halten das Land am Laufen. In diesen Branchen sind vorwiegend Frauen beschäftigt, die Arbeitsbedingungen oft verbesserungswürdig, das Lohnniveau niedrig“, ergänzt Tirols ÖGB-Frauenvorsitzende, Karin Brennsteiner. (fasi)