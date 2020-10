Generationenwechsel beim TVB: „Digitaler“ Obmann fürs Ötztal

Sölden – Nach 15 Jahren an der Spitze des Ötztal Tourismus wechselt Langzeitobmann und Vollbluttouristiker Bernhard Riml hinter die Kulissen des Talverbandes. Seinem Wunsch gemäß folgt ihm ein „junger, digitaler Obmann“ nach. Mit Benjamin Kneisl konnte man sich bereits im Vorfeld der Vollversammlung am 26. November auf einen geeigneten Wahlvorschlag einigen.

„Auf der Tagesordnung steht auch die Genehmigung des Jahresabschlusses. Aber nachdem wir bei der letzten Sitzung für 30 Millionen eine halbe Stunde benötigt haben, wird wohl die Wahl heuer das Hauptthema sein“, gesteht Noch-Obmann Bernhard Riml dem Generationenwechsel die größte Bedeutung zu. Riml, der als talweite Integrationsfigur nicht nur das Vertrauen der Touristiker genießt und als Troubleshooter langjährige Erfahrung in Sachen Krisenfeuerwehr aufweisen kann, will nur noch beraten, „aber sicher nicht hineinreden“. Im Vorstand sollen Hotelier Lukas Scheiber aus Gurgl und Gastronomieversorger Peter Neurauter aus Ötztal-Bahnhof zumindest eine weitere Periode von fünf Jahren weiterarbeiten.

Aufsichtsratsvorsitzender bleibt auch künftig Jakob „Jack“ Falkner von den Sölder Bergbahnen. „Dieser Wahlvorschlag sollte ohne Gegenvorschlag durchgehen“, hofft der scheidende Obmann Riml: „Eine gesittete Übergabe ist gescheiter.“ Damit spielt Riml auf die aufgeflackerten Meinungsunterschiede über die Obmannschaft an. „Der Ötztaler Weg, auch die kleineren Orte mitzunehmen, hat sich über die Jahre bewährt. Der Vorstand steht somit auch für dieses Erfolgsrezept und die Kontinuität“, ist Riml überzeugt. Man halte auch weiterhin daran fest, alle Orte und alle Branchen im Ötztal Tourismus widerzuspiegeln. Mit 72 Jahren könne man zwar noch US-Präsident werden, aber „ich mache keine weiteren fünf Jahre den Obmann“, so Riml, der seit Mai an einem hartnäckigen Knieleiden laboriert.