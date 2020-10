Antrag angenommen: Studie zu Dieselprivileg und Lkw-Umwegverkehr

Der Billigdiesel entlang der Brennerroute in Tirol zieht die Lkw in Scharen an.

Innsbruck – Corona-bedingt trat der Verkehrs- und Wohnungsausschuss des Landtages gestern erneut nur in reduzierter Form zusammen. Beschlüsse wurden trotzdem gefasst. So wurde – zur Überraschung einiger – auch ein FP-Antrag aus dem Oktober 2019 einstimmig angenommen. Darin fordern die Freiheitlichen die Beauftragung einer Studie, die einerseits den tatsächlichen Lkw-Umwegverkehr in Tirol durch konkrete Zahlen belegen und andererseits die möglichen Auswirkungen einer Aufhebung der steuerlichen Begünstigung von Diesel („Dieselprivileg“) aufzeigen soll. Der Landtag dürfte den Antrag in der Oktober-Sitzung durchwinken. Für VP-Verkehrssprecher Florian Riedl ist die Zustimmung der Regierungsfraktionen zum oppositionellen Antrag ein weiteres Signal, dass die Tiroler Politik in der Transitfrage an einem Strang ziehe.