Oper Leipzig zeigt 2022 alle 13 Wagner-Opern

Für gewöhnlich ist bereits die Realisierung der Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ für ein Opernhaus eine Herkulesaufgabe. Die Oper Leipzig legt da noch einen drauf - respektive neun. So plant das Haus im Rahmen der Festtage „Wagner 22“ im Sommer 2022 alle 13 Wagner-Opern aufzuführen. Mit Ausnahme des „Rings“ werden die Werke in chronologischer Reihenfolge auf die Bühne gebracht, wie die Oper am Mittwoch mitteilte.