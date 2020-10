Heiratsantrag unter zahlreichen Sternschnuppen: Ronja Forcher ist verlobt

Innsbruck – „Bergdoktor“-Schauspielerin Ronja Forcher (24) will heiraten. „Wir haben uns verlobt“, sagte sie in einem Interview über sich und ihren Freund, Schauspieler Felix Briegel (23). Der Zeitpunkt – eine der Sternschnuppen-Nächte im August – soll recht romantisch gewesen sein. „Felix hat mich mit seinem Antrag bezaubert. Diese Nacht behalte ich für immer im Gedächtnis, es war wie in einem Hollywood-Film“, so Forcher. Einen festen Termin für die Hochzeit gebe es allerdings noch nicht. Nur so viel steht fest: Die gebürtige Innsbruckerin will irgendwo in der Natur heiraten. (TT)