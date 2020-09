Reisewarnung: Anschober für Tirol zuversichtlich

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist zuversichtlich, dass Tirol und Vorarlberg in naher Zukunft wieder von der Liste deutscher Reisewarnungen gestrichen werden könnten. Der relevante Wert, die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, sei mittlerweile erstmals unterschritten, freute er sich nach dem Ministerrat am Mittwoch. Warnungen vor einem zweiten Lockdown nannte er eine „Ente“. Zuvor hatte die FPÖ behauptet, die Regierung plane ab 23. Oktober den Lockdown.

Gehe der Trend in den beiden Tourismushochburgen weiter, hält Anschober die Aufhebung der Reisewarnungen „bald“ für möglich. Tirol liegt laut den jüngsten offiziellen Zahlen hier bei 49,6, Vorarlberg bei 44,3. Österreichweit beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz zurzeit 54,0 Fälle auf 100.000 Einwohner. Spitzenreiter ist Wien mit 115,8. An die Länder appellierte er erneut, in den Risikoregionen selbstständig punktgenaue Maßnahmen zusätzlich zu jenen des Bundes zu ergreifen. Das könne auch die Gastro-Registrierung sein, wenn die Datenschutzbedenken ausgeräumt werden können. Das Kontaktpersonenmanagement in Wien dauere ihm derzeit zu lange.

Generell zeige sich, dass sich hohe Infektionszahlen wirtschaftlich negativ auswirkten, so der Gesundheitsminister, dem auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hier beipflichtete. Ziel müsse in den kommenden Wochen de facto eine Halbierung sein. Derzeit seien die Zahlen deutlich zu hoch, immerhin habe man ab dem 20. September aber eine Stabilisierung erreicht. Anschober berichtete von aktuell 772 Neuinfektionen in Österreich und 728 neu Genesenen. Es gebe 8.370 aktuelle Fälle und 496 Hospitalisierungen, davon 90 in intensivmedizinischer Betreuung. An täglichen Testungen gab es im Monatsdurchschnitt September 14.576.