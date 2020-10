Regel für Indoor-Sport betrifft in Tirol Tausende

Innsbruck – Mit den fallenden Temperaturen und dem Beginn des Wintersemesters bieten Vereine und Einrichtungen ihre Sport-, Tanz- und Bewegungskurse indoor an. Die neue Corona-Regelung, die vorsieht, dass maximal zehn Personen und der Trainer – bei größeren Hallen mehrere Gruppen mit zehn Personen, die sich aber nicht durchmischen – trainieren dürfen, betrifft in Tirol Zehntausende.

Nicht nur der Kufsteiner Judoklub kämpft mit den Auflagen (die TT berichtete), auch die Turnerschaft Innsbruck mit ihren über 2000 Mitgliedern muss sich auf die harte Maßnahme vorbereiten. Der Start der Kurse wurde auf Oktober verschoben, „und dann werden wir auf alle Fälle auf Nummer sicher gehen. Kurse werden früher beendet, damit sich Teilnehmer nicht in den Umkleideräumen durchmischen“, sagt Obmann Daniel Pichler.

Damit kann die Tiroler Talenteschiene mit ihren 150 Nachwuchsfußballern in die 14 Hallen wechseln, in denen trainiert wird. Doch der Koordinator für die Leistungszentren der Talenteschiene, Rudolf Stadler, hält sich zurück. „Noch trainieren wir im Freien. Im Oktober haben wir eine Trainersitzung und da werden wir Entscheidungen treffen. Da wir Kinder aus ganz Tirol haben, kann ich mir vorstellen, dass wir dennoch die Gruppen verkleinern, einfach um einen sicheren Weg zu gehen.“

Keine Entscheidungsmöglichkeit hat dagegen das Tanz- und Bewegungszentrum Claudia Tschuggnall in Telfs. „Die Kommunikation ist schlecht, was die Regeln betrifft. Es ist alles ein wahnsinniges Wirrwarr“, sagt Tschuggnall. Nun wartet auf sie ein organisatorischer Marathon: „Ich habe in der Woche 25 Kurse. Ich muss jedes Mal schauen, wer z. B. krankheitsbedingt ausfällt, dann kann ich eventuell anderen zusagen. Oder man kann halt nur alle zwei Wochen zum Kurs kommen.“