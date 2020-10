Arge Alp für Senkung von Schutzstatus des Wolfes

Salzburg, Innsbruck – Bei einem Treffen in Salzburg haben sich die Regierungschefs der zehn Arge-Alp-Länder in einer Resolution dafür ausgesprochen, den Schutzstatus des Wolfes zu senken.

„Gemeinsam fordern wir die Europäische Kommission dazu auf, die Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen und zum Schutz der alpinen Land- und Almwirtschaft den Schutzstatus des Wolfs zu reduzieren und genügend Geld zur Verfügung zu stellen, um Herdenschutzmaßnahmen zu finanzieren“, erklärt LH Günther Platter (ÖVP). Alleine in Tirol seien in diesem Jahr nachweislich an die 130 Schafe und Ziegen gerissen worden.