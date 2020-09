Tichanowskaja bildet alternative Führung für Weißrussland

Im Kampf gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Weißrussland hat die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja aus ihrem EU-Exil heraus mit der Bildung einer alternativen Führung begonnen. Sie ernannte nach einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung einen Vertreter für Wirtschaftsreformen in Belarus und einen Menschenrechtsbeauftragten. Außerdem trifft sich Tichanowskaja nächste Woche mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

„Wir können nicht tatenlos zusehen, wie das Land immer mehr in der Krise versinkt“, meinte Tichanowskaja. Sie hatte sich am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in ihrem Exil in Litauen getroffen und will am kommenden Dienstag in Berlin auch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zusammenkommen. Merkel bestätigte dies im Bundestag am Mittwoch. Ziel sei es nun, die demokratischen Kräfte in Belarus zu einen und für eine Neuwahl einzutreten, sagte Tichanowskaja.