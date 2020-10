Das neue Studienjahr bringt Hybridbetrieb an Hochschulen

Innsbruck – Im „Hybridbetrieb“ starten die Hochschulen in das am heutigen Donnerstag beginnende neue Studienjahr. Lehrveranstaltungen für die rund 375.000 Studenten an Unis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen werden im neuen Semester teils vor Ort, teils digital und teils in einer Mischform (hybrid) abgehalten.