Nawalny: Putin steckt hinter meiner Vergiftung

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny verdächtigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Drahtzieher seiner Vergiftung. „Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht, und andere Versionen des Tathergangs habe ich nicht“, zitierte das deutsche Magazin „Spiegel“ Nawalny in einem am Donnerstag zunächst in Auszügen veröffentlichten Interview. Der Oppositionspolitiker kündigte demnach an, dennoch in seine Heimat zurückzukehren.