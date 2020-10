Schweizer Meteorit landet im Naturhistorischen Museum Wien

Vor mehr als 150.000 Jahren wurde ein Meteorit in der Erdatmosphäre über der heutigen Schweiz in unzählige Stücke gerissen. Der erste Teil davon wurde 1984 im Gebiet des Twannbergs im Kanton Bern gefunden, Hunderte weitere Fragmente wurden in den Jahren darauf entdeckt. Anlässlich des offiziellen Besuchs von Ständeratspräsident Hans Stöckli in Österreich erhält das Naturhistorische Museum Wien (NHM) am Donnerstag einen Teil des „Twannberg-Meteoriten“ als Schenkung.