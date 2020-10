Gelungener Auftakt für Crankworx in Mutters

Mit einer Traumkulisse ermittelten die Biker in Mutters die Sieger im Dual Slalom.

Mutters – Bei Sonnenschein startete am Donnerstag die vierte Auflage des Mountainbike-Festivals Crankworx in Innsbruck und Mutters. Die ersten Sieger wurden im Dual Slalom ermittelt: Die Franzosen Adrien Loron und Morgane Charre setzten sich dabei durch – mit Angelika Hohenwarter (4.) und Hannes Slavik (8.) schafften es zwei Österreicher in die Top Ten.