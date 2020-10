Sportbereich „Zimmerwiese": Stadt Innsbruck vertröstet Igler erneut

Innsbruck – Die Igler müssen sich weiter in Geduld üben. Wieder einmal. Die Realisierung des Sportbereichs „Zimmerwiese“ an der alten Patscherkofeltalstation lässt weiter auf sich warten. Das zeigte sich am Mittwochabend bei der Sitzung des Stadtteilausschusses.

Der Unterausschuss Igls bemüht sich schon seit zwei Jahrzehnten um einen Sportbereich. Pläne wurden bereits erarbeitet und sollen in den Wettbewerb einfließen. Laut dem Unterausschuss sieht die Terminplanung zur Realisierung nun einen Baubeginn im Sommer 2022 und eine Fertigstellung im Frühjahr 2023 vor. „Wir hoffen jedoch auf eine Fertigstellung im Frühsommer 2022“, so die Stadtteilvertreter in einem Schreiben an Bürgermeister Georg Willi (Grüne).