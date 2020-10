Lakers gewinnen NBA-Final-Auftakt gegen Miami Heat

Die Los Angeles Lakers sind mit einer beeindruckenden Leistung in die NBA-Finals gestartet und haben den Außenseiter Miami Heat deutlich bezwungen. Das Team um Basketball-Star LeBron James hatte zwischenzeitlich 32 Punkte Vorsprung und beendete die Partie am Mittwoch mit einem 116:98 (65:48). Bester Werfer war James‘ Teamkollege Anthony Davis mit 34 Punkten. James kam auf 25 Punkte, 13 Rebounds und 9 Vorlagen und verpasste damit nur knapp ein Triple-Double.

Die Heat kamen sehr gut in die Begegnung und erarbeiteten sich 13 Punkte Vorsprung, mussten das Polster aber noch im ersten Viertel abgeben und lagen bei der ersten Pause bereits hinten. Der dreimalige Champion musste das Spiel zudem ohne zwei seiner wichtigsten Profis beenden: Nach knapp 15 Minuten auf dem Parkett konnte Point Guard Goran Dragic nicht weiterspielen, Center Bam Adebayo verließ nach etwas mehr als 21 Minuten Spielzeit das Feld und kam nicht wieder zurück. Small Forward Jimmy Butler knickte kurz vor der Halbzeit zudem um, konnte aber weiterspielen.

Wegen der Corona-Krise werden die Partien allesamt in Florida auf dem Gelände von Disney World gespielt. Fans sind nicht erlaubt, lediglich ein paar Familienmitglieder und Gäste der Spieler sowie Funktionäre der beiden Mannschaften sind mit den Profis in der Halle.

Unter den „virtuellen“ Fans, die auf den Rängen der Halle in der Walt Disney World eingeblendet wurden, befanden sich auch die NBA-Legenden Shaquille O‘Neal und Kareem Abdul-Jabbar, ebenso der frühere US-Präsident Barack Obama. Die Übertragung stand auch im Zeichen von Aufrufen an die Zuschauer, an der US-Präsidentschaftswahl am 3. November teilzunehmen.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

In der kommenden Saison könnten auch tatsächlich wieder Fans in den Hallen erlaubt sein. „Ich bin zuversichtlich, dass wir Fans in die Arenen lassen können nächste Saison, auch bevor es einen Impfstoff gibt“, sagte NBA-Chef Adam Silver vor dem Beginn des ersten Finalspiels. „Nach allem, was ich gelesen habe, gibt es so gut wie keine Chance, dass es einen Impfstoff gibt, wenn wir anfangen wollen.“ Er bekräftigte die Absicht, frühestens an Weihnachten, eher aber im Jänner mit der neuen Saison starten zu wollen.