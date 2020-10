Wunderkind im Leopardenanzug: „Enfant Terrible“ Fassbinder im Porträt

„Alles ist Film, alles“: Oliver Masucci als Regie-Genie Rainer Werner Fassbinder; hier an der Seite von Gudrun (Katja Riemann).

Innsbruck – „Ich provozier’ ganz gern, sonst rührt sich nämlich nichts!“ Der Filmemacher, der so gerne umrührte im bundesdeutschen Wirtschaftswunder, wurde damit zum wichtigsten Regisseur Westdeutschlands. Als Rainer Werner Fassbinder 1982 mit nur 37 Jahren starb, hatte er mehr Filme als Lebensjahre hinter sich. Sein Lebensmotto „Viele Filme machen, damit mein Leben zum Film wird“ nimmt nun ein anderer Provokateur wörtlich. Oskar Roehler („Jud Süß – Film ohne Gewissen“) legt mit „Enfant Terrible“ ein ebenso eigenwilliges wie schonungsloses Biopic vor.

Darin nimmt er auch einige charakteristische Arbeitsweisen Fassbinders auf, wie die Arbeit mit einem Ensemble und eine expressive Mise en Scène: Der Film ist also keine bloße Nacherzählung von Lebensstationen und Werk. Als theaterhaftes Studio-Kammerspiel mit aufgemalten Kulissen, teils in grellbuntes Licht getaucht, nehmen er und der starke Hauptdarsteller Oliver Masucci vor allem die manisch-depressive Persönlichkeit Fassbinders ins Visier. Masucci, kettenrauchend und in Leopardenanzug und Lederjacke, trifft die Manierismen perfekt – ohne wirklich ins Parodistische zu kippen. Er ist das wild schlagende Herz dieses „Enfant Terrible“.