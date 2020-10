„Unsichtbare Städte Innsbruck“: Die Performance kommt im Pizzakarton

Innsbruck – Pandemiegerechte Kunst, die liefert derzeit „The Doing Group“ in Innsbruck. „Liefern“ meint man hier im wahrsten Sinne des Wortes: Ein Teil des prozess­orientierten Performance-Projekts „Unsichtbare Städte Innsbruck“ kommt frei Haus. Im Pizzakarton.

Aber zuerst zum Gesamtkonzept des stadtpotenziale-Projekts: „The Doing Group“-Leiter und Theatermacher Peter Lorenz will mit „Unsichtbare Städte“ gelebte Perspektiven und unsichtbare Stadtversionen von Innsbruck erforschen, dokumentieren und diskutieren. Denn laut Lorenz trägt jeder sein eigenes Bild von Innsbruck in sich. Diese bisher unsichtbaren Fantasien will er mit dem Projekt auf künstlerische Art und Weise offenlegen. Eingefangen werden die klanglichen und visuellen Visionen von Stadtbewohnern selbst.